Главы МИД G7 указали на необходимость усиления безопасности спутниковой инфраструктуры

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU -Главы МИД стран G7 обсудили безопасность ключевых спутниковых систем и сотрудничество властей с компаниями-операторами по этому вопросу, говорится в заявлении по итогам их встречи в Париже.

"Мы признаем необходимость укрепления устойчивости критически важной спутниковой инфраструктуры, в том числе спутников, наземных станций и центров управления", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте британского правительства.

В нем отмечается, что министры призвали усилить защиту и от физических угроз, и от хакеров.

Также они призвали власти и операторов, отвечающие за подводные, спутниковые и наземные сети, сотрудничать в вопросе оценки рисков и своевременно делиться информацией об инцидентах.