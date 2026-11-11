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Генсек ОДКБ заявил, что вопрос об исключении Армении из организации не стоял

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Армения при погашении задолженности по взносам в Организацию Договора о коллективной безопасности может быть полноценно восстановлена в работе ОДКБ, заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков журналистам в среду.

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"Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоял. Армения, как только решит погасить задолженность по своим взносам, она может быть восстановлена в плане направления своих сотрудников и в плане участия в работе Организации Договора о коллективной безопасности. Ну, решение за руководством Армении", - сказал Масадыков по итогам саммита ОДКБ, прошедшего в Москве.

"Последние три года Армения не уплачивала членские взносы и не направляла своих сотрудников в секретариат ОДКБ и в Объединенный штаб ОДКБ", - также сообщил он.

Генсек заявил, что представители Армении участвовали в заседаниях, но не участвовали в обсуждениях.

"Поэтому был внесен в повестку дня вопрос - решение о применении статьи 25 Устава ОДКБ к Армении", - отметил Масадыков.

"Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоял", - сообщил он.

На сайте Кремля в среду были опубликованы документы, подписанные на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Среди них - решение СКБ ОДКБ "О применении статьи 25 Устава Организации Договора о коллективной безопасности в отношении Республики Армения".

Армения ОДКБ Таалатбек Масадыков
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