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Казахстан введет контроль крупных покупок валюты для профучастников рынка ценных бумаг

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана установило требования к мониторингу крупных операций по покупке безналичной иностранной валюты профессиональными участниками рынка ценных бумаг в целях противодействия отмыванию доходов, соответствующее постановление опубликовано в среду на сайте агентства.

Согласно документу, мониторингу и изучению будут подлежать совокупные покупки валюты одним клиентом в течение операционного дня на сумму свыше эквивалента $3 млн для физических лиц и $10 млн для юридических лиц.

После достижения этих порогов последующие заявки клиента на покупку валюты должны приниматься не менее чем за один рабочий день до даты проведения операции.

Требование о предварительной подаче заявок не распространяется на покупку валюты для приобретения ценных бумаг, а также на операции нерезидентов, прошедших процедуру надлежащей проверки.

В рамках мониторинга организации должны, в частности, изучать источники происхождения средств, проверять бенефициарных собственников, деловую репутацию и деятельность юридических лиц, а также анализировать контрагентов и экономический смысл операций.

Постановление также дополняет требования к открытию счетов нерезидентам и электронным резидентам организаций. При открытии счета, в частности, будут проверять удостоверяющие личность документы клиента, проводить биометрическую аутентификацию и применять меры надлежащей проверки с учетом риск-ориентированного подхода.

Документ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Казахстан
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