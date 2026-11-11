Мединский заявил, что победа России принесет удовлетворение итогами переговоров

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона будет удовлетворена итогами переговоров по Украине только тогда, когда Россия победит и будет подписан мир на российских условиях, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.

"Только тогда, когда мы победим и подпишем мирное соглашение на наших условиях", - сказал Мединский в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос о том, удовлетворен ли он прошедшими переговорами в Абу-Даби.