Allianz Trade оценила ущерб инфраструктуре Ближнего Востока от войны с Ираном в $200 млрд

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ущерб от войны с Ираном обойдется странам Персидского залива более чем в $200 млрд, к 2030 году экономические потери могут вырасти почти в четыре раза, сообщила в среду международная страховая компания Allianz Trade.

"Физический ущерб по всему региону оценивается чуть более чем в 200 млрд долларов, в основном он сосредоточен в странах, расположенных в районе Ормузского пролива, особенно в энергетической инфраструктуре", - говорится в отчете страховой компании.

Согласно отчету, в ходе войны было повреждено более 80 энергетических объектов, в основном в Кувейте, Катаре и Бахрейне, при этом треть из них "получила серьезные повреждения".

Помимо физического ущерба энергетической инфраструктуре, война затронула и другие отрасли, такие как туризм и недвижимость, в которых в ближайшие годы темпы роста снизятся.

"Общий ущерб для стран Персидского залива составит $790 млрд, что в совокупности составит 5,9% ВВП до 2030 года", - говорится в докладе.

"Это отражает совокупные потери в экономике за период с 2026 по 2030 год, разницу между тем, что регион должен был произвести в соответствии с довоенными темпами роста, и тем, что он, по прогнозам, произведет после войны", - говорится в отчете.