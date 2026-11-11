Кушнер отметил прогресс по Украине, несмотря на существенные разногласия

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Представитель американской группы переговорщиков Джаред Кушнер заявил в среду, что, несмотря на значительные разногласия по Украине, нужно опираться на достигнутый прогресс.

"Остаются существенные разногласия, но мы привержены продолжению работы, основанной на достигнутом прогрессе и продвижению к более широким многосторонним переговорам, которые могут привести к миру, а также к суверенитету, безопасности и процветанию Украины", - написал Кушнер в соцсети X.