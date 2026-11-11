Кушнер назвал готовящийся обмен пленными между Украиной и РФ гуманитарным прорывом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Американский переговорщик Джаред Кушнер после переговоров в Абу-Даби заявил, что готовящиеся договоренности между Киевом и Москвой о крупном обмене военнопленными стали значительным прогрессом в гуманитарной сфере.

"Сегодня мы достигли важного гуманитарного прорыва, Украина и Россия в целом согласовали то, что станет самым масштабным обменом военнопленными", - написал Кушнер в среду в соцсети Х.

Он отметил, что это позволит "воссоединить семьи, выстроить доверие и создать возможность для мира".

Ранее стало известно, что Россия и Украина в Абу-Даби договорились о масштабном обмене пленными. Об этом сообщил глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский.