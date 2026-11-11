Венесуэла впервые за десятилетие отремонтирует нефтяное оборудование в США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Венесуэла отправила нефтяное оборудование в США для техобслуживания впервые более чем за 10 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства документ.

Ранее страна не могла ремонтировать оборудование из-за санкций и нехватки средств.

Глава государственной нефтедобывающей компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) Эктор Обрегон в конце октября подписал разрешения на вывоз четырех газовых генераторов и шести компрессоров в технические центры Siemens Energy в Хьюстоне. Оборудование отправилось в Хьюстон утром в среду и после ремонта будет установлено в районе озера Маракайбо, сообщил агентству информированный источник.

Стоимость ремонта оценивается почти в $46 млн, на его завершение потребуется от трех до шести месяцев.

Сделка стала возможна благодаря посредничеству компании North American Blue Energy Partners, по данным собеседника агентства. Компанией руководит Алехандро Бетанкур - венесуэльский бизнесмен, сыгравший, как писали СМИ, ключевую роль в выработке соглашения между Вашингтоном и Каракасом об эксплуатации нефтяных месторождений Венесуэлы.