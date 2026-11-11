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Европейские лидеры обсудят возможность назначения представителя для переговоров с РФ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Европейские лидеры в ходе неформального саммита в Дублине в пятницу обсудят создание позиции представителя ЕС для переговоров с РФ по украинскому урегулированию, сообщает в среду издание EUobserver.

"Председатель Совета ЕС Антониу Кошта согласился организовать обсуждение потенциального учреждения позиции представителя ЕС по мирному процессу", - пишет издание со ссылкой на источники в ЕС.

Лидеры обсудят, какие полномочия могут быть у такого переговорщика. Конкретных кандидатов на позицию могут рассмотреть уже в декабре, утверждает издание.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к Коште с призывом обеспечить к декабрю подбор кандидата, который мог бы говорить от лица всего ЕС на вероятных переговорах с Россией. В частности, она отмечала, что кандидатуру переговорщика нужно обсудить на неформальном саммите ЕС в Дублине 13 ноября, а утвердить выбор - на саммите ЕС 17-18 декабря.

Антониу Кошта ЕС Италия Джорджа Мелони
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