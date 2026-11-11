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Трамп заявил, что оградил Венесуэлу от российского и китайского присутствия

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что после операции США в Венесуэле призвал Китай и РФ больше не участвовать в делах этой страны, что они и сделали.

"В вопросе Венесуэлы, мы получаем миллионы баррелей нефти еженедельно и миллиарды долларов. Когда я позвонил Китаю, они ушли оттуда... И Россия ушла оттуда, когда я позвонил им", - заявил Трамп, выступая на мероприятии перед ветеранами в среду.

В начале 2026 года США провели военную операцию, в ходе которой вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его супругу. Формальным поводом для операции было то, что Мадуро числился в розыске в США, где он обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Дональд Трамп США Китай Венесуэла Николас Мадуро
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