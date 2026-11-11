Поиск

Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения по проекту "Маршрут Трампа"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с США по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа", Trump Route for International Peace and Prosperity), сообщила пресс-служба главы государства.

Рамочное соглашение с США по проекту TRIPP парламент Армении ратифицировал 28 октября. За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, только представители правящей фракции "Гражданский договор", против проголосовали 32 депутата от оппозиции.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что практический этап реализации проекта TRIPP начат на территории республики.

В августе 2025 года Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой говорилось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP, предполагающего строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.

Дональд Трамп США Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 11 ноября

Мединский не видит возможности для территориальных обменов между РФ и Украиной

Таиланд введет туристический сбор не ранее середины 2027 года

 Таиланд введет туристический сбор не ранее середины 2027 года

В ОДКБ решили лишить Армению права голоса в организации

 В ОДКБ решили лишить Армению права голоса в организации

Мединский считает, что участникам встречи в Абу-Даби удалось приблизиться к миру

В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

 В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

 МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

Кушнер сообщил о наличии "ингредиентов" для завершения конфликта на Украине

В США трех связанных с Ираном мужчин обвинили в подготовке теракта на британской авиабазе

 В США трех связанных с Ираном мужчин обвинили в подготовке теракта на британской авиабазе

Кушнер заявил об отсутствии доверия между сторонами украинского конфликта

 Кушнер заявил об отсутствии доверия между сторонами украинского конфликта
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12899 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов