Президент Армении подписал закон о ратификации соглашения по проекту "Маршрут Трампа"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с США по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа", Trump Route for International Peace and Prosperity), сообщила пресс-служба главы государства.

Рамочное соглашение с США по проекту TRIPP парламент Армении ратифицировал 28 октября. За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, только представители правящей фракции "Гражданский договор", против проголосовали 32 депутата от оппозиции.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что практический этап реализации проекта TRIPP начат на территории республики.

В августе 2025 года Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой говорилось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP, предполагающего строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.