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Экс-премьер Великобритании Кэмерон выступил против возвращения страны в ЕС

Экс-премьер Великобритании Кэмерон выступил против возвращения страны в ЕС
Фото: Aleksy Witwicki/Sipa USA/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, в свое время выступавший против "Брексита", призвал нынешнего главу правительства Энди Бернема не пытаться вернуть страну в ЕС, сообщает в среду Bloomberg.

"Вместо того, чтобы начинать обсуждения о возвращении - что, как мне кажется, будет долгим и болезненным спором, и кто знает, к чему это приведет - надо сфокусироваться на том, как мы можем стать просто лучшим другом, лучшим соседом, лучшим партнером ЕС", - заявил он в интервью The Mishal Husain Show.

Кэмерон, занимая пост премьера, выступал против выхода из ЕС и признавал, что он был "крайне разочарован" результатами референдума, на котором британцы проголосовали за это. Однако он считает, что даже спустя годы нельзя отменять решение избирателей.

Ранее Бернем неоднократно говорил о возможном возвращении королевства в ЕС, однако называл маловероятным такое развитие событий во время работы парламента нынешнего созыва. При этом он заявлял, что "Брексит" принес Великобритании "больше вреда, чем пользы".

ЕС Великобритания Дэвид Кэмерон Энди Бернем
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