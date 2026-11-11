Хуситы сообщили об атаке на аэропорт в Эр-Рияде

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в среду заявили, что нанесли очередные удары по ряду объектов на территории Саудовской Аравии.

"Наши силы успешно атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде", - говорится в сообщении хуситов, опубликованном в их Telegram-канале.

Согласно их утверждению, под обстрел попала и насосная станция на нефтяном объекте в Янбу-эль-Бахре.

Хуситы отметили, что не наносили ударов в районе священного для мусульман города Мекки. Они подчеркнули, что целями их операции являются военные и нефтяные объекты.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.