Мирзиеев предложил создать в Центральной Азии Модель климатической интеграции

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил разработать Модель климатической интеграции в Центральной Азии для совместного противодействия климатическим угрозам.

"Узбекистан последовательно поддерживает глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Мы строим новую модель своего развития на основе рационального использования природных ресурсов и "зеленых" технологий", - заявил Мирзиеев на COP31 в Анталье. Текст выступления главы государства опубликован на официальном сайте президента.

По его словам, республика активно снижает углеродоемкость экономики. Узбекистан досрочно выполнил цель по сокращению выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35%, установив новую задачу - снизить этот показатель на 50% к 2035 году.

Мирзиеев отметил, что для обеспечения баланса между экономическим развитием и сохранением природы необходимо наращивать производство "зеленой" энергии. По его прогнозу, через четыре года доля генерации на возобновляемых источниках энергии в Узбекистане достигнет 54%.

Президент также сообщил о результатах реализации мер по рациональному использованию водных ресурсов. За последние десять лет водоемкость экономики сократилась почти вдвое, водозабор - на 20%, а водосберегающие технологии внедрены более чем на 60% орошаемых земель.

Кроме того, площадь лесонасаждений в стране увеличилась на 6 млн гектаров, треть из которых приходится на Приаралье. В рамках реализации Стратегии обращения с отходами в отрасль инвестируется более $3 млрд.

Глава государства подчеркнул, что климатические проблемы требуют совместных действий всех стран, особенно в Центральной Азии, где нарастают угрозы таяния ледников, дефицита водных ресурсов и экстремальных засух.

"В этой связи выдвигаем инициативу развития в Центральной Азии Модели климатической интеграции", - заявил Мирзиеев.

Он предложил выстроить региональное сотрудничество по трем основным направлениям: информационному, технологическому и финансовому.

В частности, при содействии Всемирной метеорологической организации предлагается создать инфраструктуру обмена информацией о климатических рисках и систему раннего предупреждения о природных катаклизмах. В дальнейшем планируется разработать общие показатели и механизмы мониторинга медленно развивающихся природных угроз.

Технологическое направление предполагает внедрение природоподобных решений для восстановления почв, поглощения углерода на засушливых территориях и борьбы с пыльно-песчаными бурями.

В финансовой сфере президент предложил совместно с банками развития и целевыми фондами разработать новые инструменты поддержки, включая льготные гранты, а также механизмы "синего" и "аридного" финансирования.

Мирзиеев призвал участников климатической конференции и международные организации поддержать инициативу и наполнить ее конкретными практическими проектами.

"Предлагаем применять эту жизненно важную модель во всех заинтересованных регионах мира", - сказал президент Узбекистана.