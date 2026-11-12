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Что случилось этой ночью: четверг, 12 ноября

Обращение США к РФ по соглашению о безопасности, обрушение здания в Бруклине, телефонный разговор Рубио и Ван И

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер попросили российскую сторону сформулировать свое видение будущей архитектуры европейской безопасности, включая то, на какие меры готова пойти Москва, сообщил Axios. В Вашингтоне также хотят привлечения европейцев к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта.

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность проведения личных переговоров с высокопоставленным представителем службы безопасности Ирана, сообщила WSJ.

- При атаке БПЛА на Омскую область в среду пострадал человек, его состояние удовлетворительное, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

- Два человека погибли, еще 17 пострадали в результате обрушения трехэтажного здания рядом со строительной площадкой в центре Бруклина (Нью-Йорк).

- Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре согласились с важностью обсуждения на высшем уровне денуклеаризации, в том числе с участием РФ.

- Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон призвал главу правительства Энди Бернема не пытаться вернуть страну в ЕС, а сосредоточиться на укреплении партнерства с объединением.

- Московское "Динамо" со счетом 2:1 победило петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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