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Иранские военные намерены ответить на любую атаку США намного жестче

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана бригадный генерал Аболфазл Шекарчи заявил, что иранский ответ на любую новую американскую атаку "будет в 10 раз более жестким", сообщает Nour News.

Генерал указал, что реакция Ирана будет "настолько мощной, что поразит весь мир", подчеркнув, что "американские активы будут атакованы везде, где только возможно". Это заявление он сделал после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил, что любой будущий удар по Ирану будет в пять раз мощнее предыдущих.

По словам Шекарчи, иранцы не боятся угроз со стороны США и что вооруженные силы страны подготовлены гораздо лучше, чем до войны, начавшейся еще в июне 2025 года. Он отметил, что производство стратегической военной техники никогда не прекращалось, а недостатки, выявленные в ходе войны, были устранены.

Как сообщает Mehr, представитель Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Али Реза Белайли, приказ верховного лидера Ирана наносить удары по врагам без географических ограничений будет выполнен "в надлежащее время".

Он подчеркнул, что "враги не добились никаких результатов, несмотря на то, что ранее использовали все свои возможности, и теперь они сомневаются в целесообразности дальнейших шагов".

Белайли добавил: "Чем упорнее будут действовать американцы, тем глубже они увязнут в болоте, которое сами же и создали".

Хроника 28 февраля – 12 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР США Иран Дональд Трамп Али Реза Белайли Аболфазл Шекарчи
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