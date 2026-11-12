РФ предложила Афганистану установить контакты с ЕЭК

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия предлагает Афганистану установить контакты с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом.

"Вопросы, связанные с техническим регулированием, стандартами, – все эти вопросы выведены у нас на наднациональный уровень, в ЕАЭС. Здесь у нас тоже есть предложение установить контакт с ЕЭК", - сказал Оверчук.

Он добавил, что российский бизнес готов работать в Афганистане.