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Уиткофф поблагодарил Мединского за работу по разрешению украинского конфликта с самого его начала

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил главу российской делегации на переговорах по Украине, помощника президента РФ Владимира Мединского за работу в Абу-Даби и за его участие в украинском урегулировании с самого начала конфликта.

"Я хотел бы поблагодарить господина Мединского за вашу работу, вы присутствовали в Абу-Даби. Я хотел поблагодарить вас за работу по разрешению этого конфликта с самого начала. (Вы) работаете уже в этом направлении несколько лет. Я благодарю вас за вашу персональную приверженность нахождению путей разрешения этого конфликта", - сказал Уиткофф во время встречи с главой российского государства Владимиром Путиным в четверг.

Он также поблагодарил помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева за "очень положительную" встречу утром в четверг.

Уиткофф подчеркнул, что один из положительных моментов - это готовящийся обмен пленными. "Это один из самых больших обменов, который будет производиться между странами. Я считаю, что это показатель того, что мы добиваемся прогресса в решении этого конфликта", - подчеркнул он.

Владимир Мединский Стив Уиткофф
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