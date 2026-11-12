Великобритания ввела санкции в отношении "Кузбассразрезугля" и "СУЭКа"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции в отношении компаний "Кузбассразрезуголь" и "СУЭК", говорится в сообщении МИД страны.

Основанием для включения в санкционный список стали достаточные основания полагать, что обе компании получают выгоду или оказывают поддержку российскому правительству, ведя бизнес в стратегическом, добывающем секторе, говорится в документе.

Это не первые санкции в отношении угольной отрасли РФ. Ранее ЕС и Великобритания в рамках пятого пакета санкций ввели с августа 2022 г. эмбарго на импорт угля из РФ. ЕС тогда оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).

В результате основными импортерами российского угля стали Китай, Индия и Турция. В 2024 г. доля экспорта угля из РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составила 79,3% против 39,5% в 2015 г., приводились данные в опубликованной в сентябре 2026 г. обновленной программе развития угольной отрасли до 2050 г.