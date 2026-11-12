Лондон ввел санкции против 10 судов, связанных с перевозками российских энергоносителей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания внесла в санкционный список по России 10 судов, в том числе пять газовозов, пять нефтяных танкеров и установку для хранения и перевалки СПГ, следует из опубликованного британским МИД уведомления.

В перечень включены газовозы Melicertes (Norvex Pte Ltd, Панама), Neleus (Trivanta Pte Ltd, Панама), Perle, Aeolus и Oneiroi, а также плавучая установка Koryak FSU, оператором которой выступает "НОВАТЭК".

Под ограничения также подпали нефтяные танкеры Apeks, Sara Sky, Balu 6, Yvika и Alma.

В качестве основания для введения ограничений в отношении ряда судов британские власти указали их предполагаемую причастность к перевозке российских нефти, нефтепродуктов или сжиженного природного газа из России в третьи страны.

Согласно уведомлению, суда, включенные в санкционный перечень, запрещено фрахтовать и эксплуатировать. Им также запрещен заход в британские порты; в отношении них могут выдаваться распоряжения о задержании, запрете захода или перемещении. Кроме того, ограничения распространяются на предоставление технической помощи, услуг по обслуживанию экипажа, эксплуатации, фрахтованию, брокерскому и финансовому сопровождению.

Плавучее хранилище СПГ "Коряк FSU", построенное "НОВАТЭКом", установлено в районе Петропавловск-Камчатского на Камчатке. Объект предназначен для обеспечения перегрузки СПГ, доставляемого с северных месторождений РФ по Севморпути газовозами ледового класса в бухту Бечевинская. После перегруза через плавучие хранилища газа на суда-газовозы без ледового усиления партии СПГ будут транспортироваться в Азиатско-Тихоокеанский регион.