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Пять человек погибли в результате стрельбы в Вашингтоне

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Стрельба произошла близ Белого дома в Вашингтоне, пять человек погибли, сообщает в четверг Associated Press (AP).

"Пятерых человек застрелили в четверг в престижном районе Вашингтона, в нескольких минутах ходьбы от Белого дома", - говорится в сообщении.

Согласно информации AP, нападавший открыл огонь возле фитнес-центра VIDA в районе Логан-Серкл.

Стражи порядка просят жителей района не выходить на улицы, находящиеся неподалеку от места происшествия. Близлежащие школы закрыли.

По данным NBC News, в настоящий момент стрелок забаррикадировался в фитнес-центре.

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