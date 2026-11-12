Пять человек погибли в результате стрельбы в Вашингтоне
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Стрельба произошла близ Белого дома в Вашингтоне, пять человек погибли, сообщает в четверг Associated Press (AP).
"Пятерых человек застрелили в четверг в престижном районе Вашингтона, в нескольких минутах ходьбы от Белого дома", - говорится в сообщении.
Согласно информации AP, нападавший открыл огонь возле фитнес-центра VIDA в районе Логан-Серкл.
Стражи порядка просят жителей района не выходить на улицы, находящиеся неподалеку от места происшествия. Близлежащие школы закрыли.
По данным NBC News, в настоящий момент стрелок забаррикадировался в фитнес-центре.