Финляндия выделит свыше 37 млн евро на восстановление Украины

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Финляндия направит на восстановление Украины 37,3 млн евро в рамках программы "Стратегические инвестиции и поддержка Украины" (SISU), сообщил в четверг МИД республики.

"Программа SISU поддерживает рост, интернационализацию и доступность финансирования украинских компаний в секторах обороны, безопасности и технологий двойного назначения, а также укрепляет подготовку инвестиций и управление рисками", - говорится в сообщении.

В то же время программа поддерживает цели Финляндии и Европейского союза по укреплению экономической устойчивости, инновационного потенциала и долгосрочной реконструкции Украины, а также увеличению частных инвестиций в строительство будущего страны, отмечает МИД.

Поддержка будет предоставляться не напрямую, а в виде различных финансовых решений. Субсидии могут использоваться, например, в виде инвестиционных гарантий или прямых кредитов. Это также создаст канал для выхода финских компаний на украинский рынок.

"Таким образом, мы укрепим участие финских компаний в реконструкции и экономическом развитии Украины", - сказано в сообщении.