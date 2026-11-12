Кушнер отметил, что Москва и Киев уделяют большое внимание прекращению конфликта

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Конфликт на Украине необходимо прекратить, Москва и Киев уделяют этому большое внимание, заявил американский переговорщик Джаред Кушнер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Этот конфликт необходимо прекратить. Президент (США Дональд) Трамп намерен положить этому конец, и мы слышим, что обе стороны уделяют большое внимание его прекращению", - сказал Кушнер в интервью журналистам, кадры с комментариями американских переговорщиков были показаны телеканалом "Россия-24" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что гуманитарные миссии способствуют укреплению доверия, и "мы спасаем жизни людей". "Поэтому это очень важно", - сказал он.