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Трамп считает, что новым главой Nvidia должен стать экс-гендиректор Apple Кук

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что после ухода Дженсена Хуана с постов главного исполнительного директора и президента Nvidia Corp. возглавить компанию мог бы бывший генеральный директор Apple Тим Кук.

"Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан, который проделал отличную работу, ушел в отставку, есть только один человек, который может занять его место – Тим Кук из Apple. Легенда заменит легенду!" - написал он в социальной сети Truth Social в четверг.

Хуан покинул компанию на фоне скандала вокруг его отношений с предпринимательницей китайского происхождения Элис Хуан, которую подозревают в работе на разведку КНР. Как пишут СМИ, ее целью было обойти запрет на поставки продвинутых чипов в Китай.

В среду The New York Times сообщила, что у Хуана был еще один внебрачный роман – с одной из сотрудниц руководящего звена, которая находилась в его прямом подчинении. По информации издания, речь идет о вице-президенте Nvidia Кимберли Пауэлл, которая отвечала за бизнес в сфере здравоохранения.

Хуан владеет около 3,6% акций Nvidia, являясь четвертым по величине акционером компании.

Кук занимал должность гендиректора Apple с 2011 по 2026 год, после этого он стал председателем совета директоров компании.

США Nvidia Дональд Трамп Тим Кук Дженсен Хуан
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