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Межгоссовет СНГ по чрезвычайным ситуациям соберется в Казахстане

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Заседание межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера состоится в пятницу в Шымкенте, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Казахстан принимает международную встречу впервые за 11 лет. В ней ожидается участие представителей девяти стран и Исполнительного комитета СНГ", - говорится в сообщении.

По информации преведомства, участники обсудят совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, подготовку спасателей и развитие международного сотрудничества в сфере гражданской защиты.

Казахстан МЧС Шымкент
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