Поиск

Кошта пригласил Алиева в Брюссель для продолжения обсуждений по вопросам диалога и сотрудничества

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета ЕС Антониу Кошта на встрече в Дублине обсудили сотрудничество Баку и Брюсселя в сферах энергетики и транспорта, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"Кошта на встрече выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Европейским союзом. Он пригласил Алиева посетить ЕС для продолжения обсуждения вопросов диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом", - отмечается в сообщении.

Алиев со своей стороны также подчеркнул наличие хороших возможностей для развития отношений между Баку и Брюсселем.

Стороны, касаясь сотрудничества в энергетике, отметили роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Алиев добавил, что в настоящее время 10 стран-членов ЕС получают азербайджанский газ. В связи с этим стороны отметили важность долгосрочных энергетических контрактов и пересмотра финансовых механизмов для продолжения успешного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в области газоснабжения.

"В ходе беседы стороны затронули тему сотрудничества Азербайджана и Европейского союза в области энергетики, включая возобновляемые источники энергии. В этой связи подчеркнута достигнутая между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией договоренность (на текущей неделе - ИФ) об экспорте возобновляемой энергии на европейский рынок", - отмечается в информации.

Касаясь перспектив сотрудничества в сфере транспорта, на встрече было отмечено, что ЕС в ближайшее время завершит оценку проекта реконструкции Нахичеваньской железной дороги. Кроме этого, стороны подчеркнули важность Среднего коридора, состоялся обмен мнениями о развитии транспортных связей.

Азербайджан Антониу Кошта Брюссель Дублин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф заявил о планах провести еще одну встречу по Украине

США активно модернизируют авиабазу в Британии для размещения ядерного оружия

 США активно модернизируют авиабазу в Британии для размещения ядерного оружия

Глава Евросовета считает, что РФ решила подорвать европейскую архитектуру безопасности

Что произошло за день: четверг, 12 ноября

Уиткофф допустил участие ряда европейских стран в следующей встрече по Украине

Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

 Открывший стрельбу близ Белого дома мужчина скончался

Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

 Уиткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующей встрече по Украине

Уиткофф отметил, что крупнейший обмен пленными между РФ и Украиной будет в ближайшее время
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12927 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов