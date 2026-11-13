Кошта пригласил Алиева в Брюссель для продолжения обсуждений по вопросам диалога и сотрудничества

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета ЕС Антониу Кошта на встрече в Дублине обсудили сотрудничество Баку и Брюсселя в сферах энергетики и транспорта, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"Кошта на встрече выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Европейским союзом. Он пригласил Алиева посетить ЕС для продолжения обсуждения вопросов диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом", - отмечается в сообщении.

Алиев со своей стороны также подчеркнул наличие хороших возможностей для развития отношений между Баку и Брюсселем.

Стороны, касаясь сотрудничества в энергетике, отметили роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Алиев добавил, что в настоящее время 10 стран-членов ЕС получают азербайджанский газ. В связи с этим стороны отметили важность долгосрочных энергетических контрактов и пересмотра финансовых механизмов для продолжения успешного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в области газоснабжения.

"В ходе беседы стороны затронули тему сотрудничества Азербайджана и Европейского союза в области энергетики, включая возобновляемые источники энергии. В этой связи подчеркнута достигнутая между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией договоренность (на текущей неделе - ИФ) об экспорте возобновляемой энергии на европейский рынок", - отмечается в информации.

Касаясь перспектив сотрудничества в сфере транспорта, на встрече было отмечено, что ЕС в ближайшее время завершит оценку проекта реконструкции Нахичеваньской железной дороги. Кроме этого, стороны подчеркнули важность Среднего коридора, состоялся обмен мнениями о развитии транспортных связей.