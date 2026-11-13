Мерц допустил переговоры по Украине с участием Европы в ближайшие недели

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры по решению кризиса на Украине возможны в ближайшие недели, к ним подключатся европейские представители, заявил в пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Ожидается, что в ближайшие недели впервые пройдут предметные мирные переговоры по Украине, с европейским участием", - приводят западные СМИ слова Мерца со встречи Европейского политического сообщества в Дублине.

При этом он считает, что нет нужды обсуждать архитектуру европейской безопасности.

Вместе с тем, по данным агентства Bloomberg, Мерц сказал, что для переговоров хорошо подходят страны E3 - Германия, Франция, Великобритания.

Он добавил, что в отношении украинского урегулирования наблюдается некоторый прогресс, но до завершения кризиса далеко.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться достаточно быстро, в обозримой перспективе. "Мы исходим из того, что он состоится достаточно быстро, уже в обозримой перспективе. Именно об этом шла речь с нашими американскими переговорщиками, и поэтому мы надеемся, что действительно уже в обозримой перспективе будет продолжение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда могут состояться переговоры.

Песков пояснил, что Россия и президент РФ Владимир Путин открыты к контактам с европейцами, решение об их подключении к переговорам по украинскому урегулированию будет принято после того, как они продемонстрируют реальную готовность способствовать мирному процессу.