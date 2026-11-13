Кошта считает, что ЕС на переговорах по Украине должна представлять команда

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Участие Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию должно осуществляться силами команды, как это происходит и у других сторон этого процесса, заявил на пресс-конференции в Дублине в пятницу после неформального саммита ЕС председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Отвечая на соответствующий вопрос, он в качестве примера указал на то, что со всех участвующих сейчас в переговорном процессе сторон выделено по несколько переговорщиков.

"И это вполне нормально, особенно в контексте Европы, поскольку у Европейского союза есть свои собственные полномочия. Разумеется, существует и "коалиция желающих". Она играет ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. После заключения мирного соглашения нам всем необходимо действовать сообща. Для этого крайне важно работать как одна команда и выступать единым голосом", - сказал Кошта.

"Именно об этом мы договорились, именно над этим работаем и будем продолжать работать", - добавил он.

Компетенция европейских институтов на переговорах, по его словам, "четко прописана в договорах" ЕС.

"Председатель Европейского совета представляет Европейский совет, а также весь союз в вопросах общей внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств и правительств. Председатель Еврокомиссии представляет комиссию, которая, в свою очередь, выступает от имени союза во внешних отношениях по вопросам, относящимся к компетенции сообщества. Всё это ясно зафиксировано в договорах, и мы, безусловно, их соблюдаем", - заключил глава Евросовета.