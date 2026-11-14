Крупнейшая в мире ракета Starship стартовала в тестовый орбитальный полет

Корабль и носитель должны вернуться на стартовую площадку, где при посадке их подхватят манипуляторы башни обслуживания

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship, создаваемый для пилотируемых полетов на Луну и Марс, в субботу стартовал в тестовый орбитальный полет вокруг Земли, прямую трансляцию ведет компания-разработчик SpaceX.

Запуск корабля Starship с помощью носителя Super Heavy V3 был осуществлен со стартовой площадки базы Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в пятницу в 16:47 по местному времени (в субботу в 01:47 по Москве).

В рамках 15-й по счету испытательной миссии Starship поднимется на высоту около 275 км над Землей и совершит в течение 22 часов примерно 14 витков вокруг планеты. Во время полета он выведет на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.

Главная задача миссии - впервые попытаться вернуть на стартовую площадку и корабль, и носитель. Они должны осуществить вертикальную посадку, при которой будут подхвачены "руками"-манипуляторами башни обслуживания площадки Pad 2 на базе Starbase.

"Полет должен стать первым, в ходе которого и Starship, и Super Heavy вернутся на стартовую площадку для их захвата", - заявили в SpaceX. Там отметили, что если эксперимент пройдет успешно, компания сможет продемонстрировать полный цикл орбитального полета и возвращения ракеты.

Попытку посадки первой предпримет примерно через 7,5 минут после старта и отделения от корабля ракета-носитель Super Heavy.

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Starship и ракеты-носителя сверхтяжелого класса Super Heavy, имеет высоту более 120 м. Она выше любой другой когда-либо созданной ракеты. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый полет 14 раз, из которых 9 были успешными. Последний полет был осуществлен в конце сентября.