Трамп снова отложил действие "Закона о торговом флоте"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил на 90 дней приостановку действия "Закона о торговом флоте" (более известный как "закон Джонса"), сообщают в ночь на субботу американские СМИ.

Это решение дает возможность иностранным судам продолжить транспортировку нефти и других товаров между американскими портами.

Трамп регулярно продлевает приостановку действия "закона Джонса" с марта 2026 года.

"Закон Джонса", существующий в современном виде с 1920 года, требует, чтобы перевозки грузов между портами США осуществлялись только судами под американским флагом, построенными на американских верфях и принадлежащими американским гражданам. Приостановка его действия позволяет иностранным судам перевозить ряд товаров между портами США, в том числе нефть, уголь, нефтепродукты, природный газ, СПГ и удобрения.