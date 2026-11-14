Поиск

Трамп снова отложил действие "Закона о торговом флоте"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил на 90 дней приостановку действия "Закона о торговом флоте" (более известный как "закон Джонса"), сообщают в ночь на субботу американские СМИ.

Это решение дает возможность иностранным судам продолжить транспортировку нефти и других товаров между американскими портами.

Трамп регулярно продлевает приостановку действия "закона Джонса" с марта 2026 года.

"Закон Джонса", существующий в современном виде с 1920 года, требует, чтобы перевозки грузов между портами США осуществлялись только судами под американским флагом, построенными на американских верфях и принадлежащими американским гражданам. Приостановка его действия позволяет иностранным судам перевозить ряд товаров между портами США, в том числе нефть, уголь, нефтепродукты, природный газ, СПГ и удобрения.

Дональд Трамп США СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшая в мире ракета Starship стартовала в тестовый орбитальный полет

В США введен общенациональный запрет на вылеты самолетов из-за сбоя связи

 В США введен общенациональный запрет на вылеты самолетов из-за сбоя связи

Лидеры стран ЕС обсудили в Дублине контроль передовых систем ИИ

 Лидеры стран ЕС обсудили в Дублине контроль передовых систем ИИ

Кошта заявил, что обсуждать гарантии Киеву нужно с "коалицией желающих"

В Европе предлагают "демонстрировать желание" обсуждать архитектуру безопасности

Дивиденды крупнейших компаний мира в II кв. выросли на 7,3% - до $757,8 млрд

В переговорах по Украине будут участвовать представители ЕС и пяти стран Европы

 В переговорах по Украине будут участвовать представители ЕС и пяти стран Европы

В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине

 В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12965 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов