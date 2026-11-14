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Носитель Super Heavy не смог приземлиться на стартовую площадку

Он приводнился в Американском заливе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Носитель Super Heavy, который в субботу вывел в тестовый орбитальный полет космический корабль Starship, не смог совершить посадку, при которой он должен был быть подхвачен "руками"-манипуляторами башни обслуживания стартового комплекса, сообщила компания-разработчик SpaceX.

По техническим причинам носитель приводнился в Американском (Мексиканском) заливе.

Запуск корабля Starship с помощью носителя Super Heavy V3 был осуществлен с базы Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в пятницу в 16:47 по местному времени (в субботу в 01:47 по Москве).

Тем временем корабль Starship продолжает полет на высоте около 275 км над Землей. Ему предстоит совершить в течение 21,5 часов примерно 14 витков вокруг планеты. Во время полета он выведет на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.

После завершения полета корабль также должен попытаться совершить вертикальную посадку на базе Starbase с помощью захвата манипуляторами башни обслуживания на стартовой площадке.

Как сообщала компания SpaceX, полет должен был стать первым, в ходе которого и Starship, и Super Heavy вернутся на стартовую площадку для их захвата.

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Starship и ракеты-носителя сверхтяжелого класса Super Heavy, имеет высоту более 120 м. Она выше любой другой когда-либо созданной ракеты. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый полет 14 раз, из которых 9 были успешными. Последний полет был осуществлен в конце сентября.

SpaceX Starlink Starship NASA
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