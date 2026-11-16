ЕС выделяет Украине крупнейший транш финансирования в 8 млрд евро

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в понедельник решение, которое позволит Киеву в ближайшее время получить почти 8 млрд евро из фонда для Украины (Ukraine Facility).

В сообщении совета уточняется, что около 5 млрд евро из этой суммы выделяются за счет средств, предусмотренных в рамках кредитной линии для поддержки Украины (Ukraine Support Loan) на 2026 год.

"Это крупнейший единовременный платеж, когда-либо предоставленный Украине Европейским союзом в рамках данного механизма", - заявили в Брюсселе.

В Совете ЕС сообщили, что выплата стала возможной благодаря выполнению Украиной более 20 целевых показателей, касающихся реформ в таких ключевых сферах, как: судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег, финансовые рынки, управление государственными активами, развитие человеческого капитала, деловая среда, децентрализация и региональная политика, энергетика, агропродовольственный сектор, цифровая трансформация, охрана окружающей среды.

Также сообщается, что финансирование в рамках Ukraine Facility направлено на укрепление макрофинансовой стабильности страны, ее восстановление и модернизацию, обеспечение бесперебойной работы органов государственного управления, а также поддержку процесса реформ. Выплаты привязаны к "Плану для Украины" (Ukraine Plan) - стратегии восстановления, реконструкции и модернизации страны, включающей график реализации реформ, которые в целом соответствуют целям Украины по вступлению в ЕС.

Ukraine Facility был создан 1 марта 2024 года. Он предусматривает выделение более 50 млрд евро в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период до 2027 года. Из этой суммы более 40 млрд евро предназначены для реализации реформ и инвестиций по "Плану для Украины" - "дорожной карты" восстановления страны и ее интеграции в ЕС.

Регулярные выплаты осуществляются по мере выполнения Украиной целевых показателей, установленных в этом плане. После осуществления данного, девятого по счету, транша общая сумма средств, полученных Киевом в рамках "Плана для Украины" с середины 2024 года, превысит 40 млрд евро, говорится в сообщении Совета ЕС.