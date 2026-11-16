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Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток

Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток
Фото: Stocktrek Images, Inc./ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского официального представителя.

С его приходом к юго-востоку от Ирана теперь размещены три авианосные ударные группы американских ВМС.

Как отмечает Axios, это свидетельствует о необычно высоком уровне военно-морского присутствия США на фоне продолжающейся уже более семи месяцев войны с Ираном.

В состав прибывшей третьей группы помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Chosin, два эсминца - USS Paul Hamilton и USS Decatur, а также среднее беспилотное судно (MUSV) Seahawk, которое предназначено для выполнения задач радиоэлектронной разведки, наблюдения за надводной и подводной обстановкой и раннего предупреждения.

В районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана в настоящее время на боевом дежурстве находятся авианосцы USS George Washington и USS George Bush. На каждом из них базируется по 48 истребителей. Вместе с ними вблизи Ирана размещены крейсер и 11 ракетных эсминцев, а также экспедиционная морская база USS Miguel Keith. Также два эсминца ВМС США находятся в Красном море, еще четыре - в восточной части Средиземного моря.

По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, предполагается, что US Theodore Roosevelt сменит авианосец USS George Washington, который находится на Ближнем Востоке с 19 августа. Пока неясно, сохранят ли США в течение некоторого времени одновременное присутствие трех авианосных групп в регионе.

Ближний Восток ВМС США
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Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток

 Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток

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