КНР и США разрабатывают соглашение для предотвращения инцидентов между военными

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китай и США ведут работу над соглашением, которое должно не допустить возникновение непредвиденных ситуаций между вооруженными силами этих стран, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

"По словам источников, в преддверии саммита в Шэньчжэне США и Китай пытаются согласовать договоренности для недопущения инцидентов между военными. Однако процесс продвигается медленно из-за разногласий в американской администрации", - информирует SCMP.

Речь идет о меморандуме о взаимопонимании по поводу каналов связи стран на случай военных кризисов и для их предотвращения. По данным SCMP, о нем впервые упомянули власти Китая после визита в минувшем сентябре в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина. Один из источников уточнил, что данный вопрос обсуждался и во время саммита КНР и США в сентябре.

Собеседники газеты отметили, что Белый дом, Пентагон и Госдеп придерживаются разных мнений в отношении содержания возможного меморандума; однако США и КНР продолжают попытки преодолеть разногласия.

В то же время, по данным газеты, за последние месяцы, по-видимому, появились признаки улучшения контактов между военными двух стран. Так, 2-3 ноября в Вашингтоне прошла встреча Рабочей группы по коммуникации и предотвращению кризисных ситуаций с участием представителей сферы обороны США и КНР. В минувшем сентябре после двухлетней паузы прошли переговоры на уровне командующих; их провели глава Восточного театра боевого командования Народно-освободительной армии Китая генерал Ян Чжибинь и глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Сэмюэл Папаро.

Однако, по словам одного из источников, на данный момент все еще нет "институционализированной, на уровне высшего руководства, системы управления кризисными ситуациями".