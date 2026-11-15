Эстония собралась закрыть границу с РФ в связи с попыткой поджога оборонного предприятия

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Эстонии Кристен Михал заявил о намерении закрыть границу с Россией в связи с попыткой поджога оборонного предприятия Threod Systems.

"Премьер-министр обсудил с министром внутренних дел Игорем Таро возможность закрытия эстонско-российской границы и поручил министру внутренних дел и аппарату правительства подготовить необходимые шаги для этого", - говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе правительства Эстонии.

Как считает Михал, "закрытие границы снизит угрозу для населения Эстонии и даст четкий сигнал о том, что нападения на эстонскую оборонную промышленность и оборонный потенциал неприемлемы".

Премьер планирует созвать в пятницу заседание кабинета безопасности правительства для обсуждения мер в связи с этим инцидентом.

Ранее в воскресенье генпрокурор Эстонии Астрид Аси сообщила на пресс-конференции о задержании восьми граждан Латвии в связи с попыткой поджога в субботу здания оборонной компании Threod Systems в муниципалитете Виимси. Нападение не было завершено благодаря вмешательству собственной службы безопасности Треода, пострадавших нет, компания не понесла значительного ущерба в результате попытки поджога.

В правительстве Эстонии сообщают, что прокуратура подала в суд ходатайство об аресте пяти из восьми подозреваемых граждан Латвии. Расследование проводится в сотрудничестве с латвийским агентством безопасности и прокуратурой Латвии.

При этом в пресс-релизе заявляется о причастности к инциденту российских спецслужб.