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МИД КНР подтвердил проведение в четверг трехсторонней встречи Си Цзиньпина, Путина и Трампа

МИД КНР подтвердил проведение в четверг трехсторонней встречи Си Цзиньпина, Путина и Трампа
Фото: Cheng Xin/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Министерстве иностранных дел Китая подтвердили, что трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне.

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"19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне", - говорится в сообщении представителя дипведомства, опубликованном на сайте МИД КНР.

Ранее в субботу о том, что договоренность о проведении встречи трех лидеров достигнута, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС", - сказал представитель Кремля.

Си Цзиньпин МИД КНР АТЭС Дональд Трамп Владимир Путин
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