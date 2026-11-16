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Во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Стояногло и Гагауз

Во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Стояногло и Гагауз
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Во второй тур выборов башкана (главы) Гагаузской автономии Молдавии вышли Александр Стояногло и Федор Гагауз, свидетельствуют предварительные результаты голосования после подсчета голосов на 60 из 67 избирательных участков.

В миреВ выборах в Гагаузской автономии Молдавии приняли участие 37,6% избирателейЧитать подробнее

Так, Александр Стояногло набирает почти 40% голосов избирателей, а Федор Гаагуз - чуть более 25%. На пост башкана баллотировались восемь кандидатов. Остальные претенденты набрали от 0,6% до 16% голосов.

Независимому кандидату Александру Стояногло 60 лет, юрист по образованию. В 1995-2001 гг. он был прокурором Гагаузской автономии. В 2001-2007 гг. - заместителем генерального прокурора Молдавии. В 2009-2014 гг. - депутатом парламента Молдавии от Демократической партии, в 2009-2010 гг. - вице-председателем парламента. С ноября 2019 года до октября 2021 года возглавлял генпрокуратуру Молдавии. В октябре 2021 года был отстранен от должности, задержан и обвинен в коррупции, злоупотреблении служебным положением и даче ложных показаний (сам Стояногло называл дело политическим). В октябре 2023 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение права на справедливое судебное разбирательство при рассмотрении его дела в суде.

В 2024 году Стояногло баллотировался на пост президента. Вышел во второй тур, где уступил действующей главе государства Майе Санду, набрав 45,09% голосов. При этом на избирательных участках внутри страны он получил 51,19%, но проиграл выборы в результате подсчета голосов на избирательных участках за рубежом.

В 2025 году стал депутатом парламента Молдавии от Избирательного блока "Альтернатива".

Женат, имеет двух взрослых дочерей, которые проживают в Германии. Кроме молдавского гражданства, имеет гражданство Румынии и заявляет о поддержке курса Молдавии на европейскую интеграцию.

Федору Гагаузу 68 лет. Баллотируется на должность башкана от Партии социалистов Молдавии. Получил высшее юридическое образование в Киеве в 1986-1991 гг., в 1998 году - степень магистра государственного управления. В течение 20 лет работал в органах внутренних дел, где занимал и руководящие должности. С 1999 по 2001 год возглавлял Управление внутренних дел Гагаузской автлономии.

В 2012 году стал депутатом Народного собрания Гагаузии, где проработал до 2014 года. С 2014 по 2025 год был депутатом парламента Молдавии в трех созывах.

Женат, имеет двоих сыновей, которые проживают в Москве. Кроме гражданства Республики Молдова, имеет гражданство Российской Федерации и Болгарии. Выступает за более тесное сотрудничество с Россией, и против евроинтеграции Молдавии.

Второй тур выборов башкана Гагаузии состоится 29 ноября.

В выборах 15 ноября приняло участие 48 тыс. 749 избирателей из чуть более 129 тыс., что составляет 37,6% избирателей.

Выборы депутатов Народного собрания Гагаузии (НСГ) проходили по избирательным округам. Поэтому для подведения итогов и признания выборов состоявшимися необходимо подведение итогов по каждому из 35 избирательных округов. Согласно предварительным данным ЦИК Молдавии, выборы депутатов НСГ состоялись в 34 из 35 округов. В зависимости от округа в голосовании приняли участие от 31 до 58,7% избирателей.

Только в селе Баурчи выборы не состоялись, там проголосовали 24,6% избирателей. В этом населенном пункте 29 ноября состоятся повторные выборы с участием тех же кандидатов. На повторных выборах минимальной явки нет.

Также, через две недели, 29 ноября, пройдет второй тур выборов в округах, где не был выявлен победитель.

В автономии нет башкана после того, как в августе 2025 года Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

Нынешние выборы - последние, которые проводились по округам. Согласно новому Избирательному кодекс, который был принят парламентом Молдавии 24 августа 2026 года, через четыре года выборы НСГ будут проводиться по пропорциональной системе (по партийным спискам) в едином избирательном округе.

Александр Стояногло Молдова Федор Гагауз
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Во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Стояногло и Гагауз

 Во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии вышли Стояногло и Гагауз

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