Более 10 человек погибли в результате пожара в коммерческом здании на Пхукете
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В результате пожара в курортном районе Патонг тайского острова Пхукет погибли 11 человек, 16 получили ранения, сообщает Phuket News.
По информации издания, пожар вспыхнул в ночь на понедельник в пункте проката мотоциклов в четырехэтажном коммерческом комплексе и распространился на соседние дома.
Заместитель мэра Патонга Санакорн Кисин заявил, что спасатели прибыли на место происшествия в течение пяти минут после получения сигнала тревоги и немедленно начали эвакуацию людей из зданий.
По его словам, были спасены от 15 до 20 человек, погибли 11 человек. Предварительно установлены личности шести погибших.
16 пострадавших, в том числе четверо мужчин и 12 женщин, были доставлены в больницу Патонга. Уточняется, что один из пострадавших - гражданин Мьянмы.
Полиция оцепила место происшествия и изучает улики, чтобы установить причину пожара.