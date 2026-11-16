ВВП Швейцарии в III квартале вырос на 0,2%, минимально за год

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ВВП Швейцарии в третьем квартале вырос на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно предварительным данным министерства экономики.

Это минимальные темпы повышения с третьего квартала 2025 года.

Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал сокращение швейцарской экономики на 0,1%. Во втором квартале она выросла на 1,5%.

Рост в минувшем квартале в первую очередь обусловлен продолжением подъема в промышленной сфере, в то время как сектор услуг стагнировал.

Окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале будут опубликованы 30 ноября.