ЕС включил в санкционный список более 40 российских кредитных организаций

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз включил в санкционный список более 40 кредитных организаций из РФ, говорится в официальном журнале ЕС.

Так, под санкции подпали банк Международный финансовый клуб (МФК), СПБ банк (осуществляет функции расчетного депозитария "СПБ биржи"), Солид банк (доля в капитале банка принадлежит японским инвесторам), банк "Юнистрим" (оператор одноименной платежной системы), НКО "Юмани" (платежный сервис ЮMoney, который входит в экосистему Сбербанка), а также ряд небольших и региональных банков.