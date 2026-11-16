ЕС ввел санкции против 15 российских НПЗ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ряд российских нефтеперерабатывающих заводов включены в санкционный список Евросоюза, говорится в официальном журнале ЕС.

Под ограничения подпали Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти", Саратовский НПЗ "Роснефти", Хабаровский НПЗ ННК, подконтрольный "Сургутнефтегазу" "Киришинефтеоргсинтез", "Орскнефтеоргсинтез" "Фортеинвеста", "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК".

Ограничения также введены против "Русинвеста" - собственника Тюменского НПЗ. Под санкциями теперь Ильский и Новошахтинский НПЗ, "Славянск ЭКО" и три менее крупных завода: ООО "Енисей", контролирующий НПЗ в Усинске, собственник Марийского НПЗ "Балчуг-Петролеум" и "Волхов ЭКО".

Кроме того, в санкционный список включен "Петербургский нефтеналивной терминал".