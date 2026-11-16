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Лавров и Аракчи обсудили пути урегулирования кризиса на Ближнем Востоке

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи в телефонном разговоре обсудили урегулирование кризиса на Ближнем Востоке, говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся в понедельник.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути урегулирования нынешней кризисной ситуации на Ближнем Востоке, сложившейся вследствие неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана", - говорится в сообщении МИД по итогам беседы.

Аббас Аракчи Иран МИД РФ Сергей Лавров
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