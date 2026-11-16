В ЕС заявили об открытости для переговоров по Украине с участием РФ на своей территории

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз готов провести на своей территории многосторонние, включая РФ, переговоры по украинскому урегулированию, заявила в понедельник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Как вы знаете, мы уже проводили встречи с участием Украины и наших американских партнеров, посвященные вопросам мира на Украине и поиску оптимальных путей его достижения. Поэтому мы, как и прежде, открыты для проведения переговоров на своей территории", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос, готов ли ЕС принять одну из таких встреч в Европе с участием российской делегации.

В ответ на уточнение, что вопрос касался именно российских представителей, Пинью заявила: "Послушайте, как мы уже сказали, мы готовы перейти к многостороннему формату дискуссий. Конкретные места проведения еще не обсуждались, до этого мы пока не дошли. Но мы полностью готовы к взаимодействию в многостороннем формате".

Представитель ЕК также сообщила, что в настоящий момент продолжается проработка содержательной части переговоров, которая сосредоточится на двух основных направлениях: "гарантиях безопасности с целью добиться надежных и юридически обязательных гарантий и пакете мер по обеспечению послевоенного процветания" Украины.

"Эта работа ведется уже довольно давно. Что касается следующих раундов переговоров, то на данный момент у нас нет такой информации, однако, как я уже сказала, мы продолжаем подготовку и готовы к участию в дальнейших дискуссиях, - заключила Пинью.