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Литва продлила усиленную охрану границы с Калининградской областью

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Литовские военные продолжат оказывать помощь пограничникам в охране границы с Калининградской областью России, заявил в понедельник журналистам глава Минобороны Литвы Робертас Каунас.

"В связи с различными обстоятельствами - и эстонская ситуация (Эстония с 1 декабря закрывает свои пограничные пункты с Россией - ИФ) является одним из таких обстоятельств - принято решение продлить миссию на границе с Калининградской областью до конца ноября", - сказал Каунас, которого цитирует портал национального телевидения и радио LRT.

Ранее сообщалось, что Эстония объявила о закрытии с 1 декабря всех оставшихся пунктов пропуска на границе с РФ после попыток диверсий на оборонных предприятиях.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии планирует закрыть границу с РФ в начале декабря. Это будет сделано в связи с попыткой поджога в ночь на субботу, 14 ноября, оборонного предприятия Threod Systems, как утверждает министр внутренних дел республики Игорь Таро, по заказу российских спецслужб.

Как сообщалось, литовских военнослужащих направили на усиление границы с Калининградской областью РФ 16 октября. Изначально мера действовала до середины ноября текущего года.

Литва Калининградская область
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