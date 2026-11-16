В Иордании и Ираке заблокировали Telegram

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Власти Иордании и Ирака заблокировали приложение Telegram, сообщают в понедельник ближневосточные СМИ.

При этом в Иордании мотивировали свое решение соображениями национальной безопасности.

Управление общественной безопасности Иордании сообщило, что блокировка была нужна для предотвращения использования платформы для киберпреступлений, угроз, вымогательств и распространения незаконного контента.

Власти Ирака тоже заблокировали Telegram, сославшись на несоблюдение оператором платформы законов и требований Багдада. В частности, в мессенджере не удаляли незаконный контент.