В колониях Узбекистана введут дистанционное высшее образование для заключенных

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Узбекистане в пенитенциарных учреждениях появятся учебные классы, осужденных будут обучать востребованным на рынке труда профессиям; соответствующие меры по подготовке к освобождению и социализации заключенных утверждены постановлением президента Шавката Мирзиёева, сообщил Минюст страны.

До 2027/2028 учебного года в учреждениях по исполнению наказаний будет создано 310 учебных классов и 420 кабинетов для практических занятий. К 2030 году планируется внедрить учебные программы как минимум по 50 профессиям, соответствующим потребностям рынка труда. Ежегодно предполагается обучать востребованным профессиям не менее 15-20 тысяч заключенных.

В рамках программы "Янги хаёт" ("Новая жизнь") с 2027/2028 учебного года осужденным будет предоставлена возможность поступать в высшие образовательные организации и учиться на платно-контрактной основе дистанционно. Для этого в колониях выделят помещения, оснащенные средствами видеоконференцсвязи.

Поставлена цель снизить уровень рецидивной преступности на 30% за счет профессионального обучения осужденных.