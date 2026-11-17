Уиткофф и Кушнер обсудят в четверг в Берлине гарантии безопасности Украины

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер Фото: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встретятся в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно публикации, Уиткофф и Кушнер "планируют встретиться с украинскими и европейскими чиновниками на этой неделе для работы над гарантиями безопасности и планом послевоенного экономического восстановления Украины".

По данным издания, это произойдет в четверг в Берлине.

Axios отмечает, что встреча состоится в тот же день, что и трехсторонний саммит лидеров США, России и Китая в Шэньчжене.

Американский чиновник назвал встречу спецпосланников в Берлине и визит президента США Дональда Трампа в Китай "скоординированными дипломатическими усилиями".

По словам источника, Уиткофф и Кушнер "находятся в регулярном контакте с украинскими и европейскими официальными лицами, одновременно взаимодействуя с Россией".