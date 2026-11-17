В Сенате США представили законопроект об ассигнованиях на оборону в размере $1,1 трлн

На противодействие влиянию России и Китая предусмотрены $300млн и $400 млн

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Республиканцы в Сенате США в понедельник обнародовали законопроект об ассигнованиях на оборону в размере почти $1,1 трлн на 2027 финансовый год.

Законопроект предусматривает выделение $202,9 млрд на выплату заработной платы военнослужащим, $47,2 млрд на закупку боеприпасов и ускоренные инвестиции в Пентагон, а также $35,6 млрд на инвестиции в средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Так, на систему ПРО "Золотой купол" республиканцы предлагают выделить $9,4 млрд и $3 млрд на новое военное подразделение Пентагона (DAWG), отвечающее за разработку и производство боевых беспилотников.

Более $285 млрд в законопроекте предусмотрено на закупку систем вооружения и $203 млрд на исследования, разработку и тестирование платформ.

Законопроект также предусматривает выделение $5,4 млрд на укрепление программ сотрудничества в области безопасности.

В частности, республиканцы предлагают выделить на помощь Украине $750 млн. Из них $129 млн на помощь в обеспечении безопасности и $30 млн на поддержку возвращения украинских детей.

$175 млн предусмотрены для Балтийской инициативы в области безопасности и увеличение финансирования сотрудничества в области безопасности с Бахрейном и Иорданией.

На военное финансирование Израиля планируется выделить $3,3 млрд.

Также предлагается направить $1,8 млрд на поддержку реализации Индо-Тихоокеанской стратегии противодействия Китаю. Кроме прочего, документ подразумевает выделение $400 млн на фонд противодействия влиянию Китая и $300млн на военную помощь Тайваню.

Республиканцы также предлагают выделить $45 млн для нового Фонда противодействия влиянию Ирана, который будет противостоять ставленникам Тегерана.

На противодействие влиянию России предусмотрено выделение $300 млн.

Сенатор Митч Макконнелл, председатель подкомитета Сената по оборонным ассигнованиям, сказал, что законопроект представляет собой "дорожную карту для устойчивого и ответственного" осуществления "инвестиций из поколения в поколение" в национальную оборону.

Законопроект о расходах Сената должен пройти процедуру рассмотрения в палате представителей и получить всеобщее голосование, прежде чем лидеры обеих палат Конгресса примут решение о дальнейших шагах по передаче единого законопроекта президенту.