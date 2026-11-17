Президент Монголии уходит в отставку на фоне обвинений в коррупции

Ухнаагийн Хурэлсух Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ухнаагийн Хурэлсух заявил о добровольной отставке с поста президента Монголии.

В ходе брифинга, кадры которого опубликовало государственное информационное агентство Montsame, он отметил, что решение об отставке было принято на фоне обвинений в коррупции со стороны оппозиционной партии в Великом государственном хурале (парламенте) страны. В партии потребовали отставки Хурэлсуха.

"Я согласен с данным предложением. Считаю, что добровольное сложение полномочий на период установления истины соответствует принципам справедливости. В связи с этим я принял решение покинуть пост главы государства", - сказал президент.

Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщает, что обвинения в сторону президента связаны с получением финансовой выгоды от государственного проекта строительства железной дороги.

О каком именно проекте идет речь, не уточняется, однако в октябре в Монголии в эксплуатацию была введена новая ж/д магистраль Багахангай - Долина Хушиг (район международного аэропорта "Чингисхан"), которая стала ответвлением от существующего участка Улан-Баторской железной дороги (совместное предприятие Монголии и России). Проект был реализован за 1,5 года. Стоимость строительства при этом на протяжении всей реализации проекта официально не называлась.

Хурэлсух занимал пост президента Монголии с 2021 года. До этого, с октября 2017 года, он был премьер-министром страны. После перехода на высшую государственную должность Хурэлсуха на посту главы правительства сменил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, который подал в отставку в 2025 году после коррупционного скандала и утраты доверия парламента.