Словакии на 120 дней продлили исключение из санкций США для закупок нефти из РФ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Словакия добилась от американской администрации продления на 120 дней исключения, позволяющего продолжать закупки и оплату российской нефти без риска санкций США, сообщило министерство экономики республики.

"Нашей целью было предотвратить ситуацию, в которой американские санкции могли бы угрожать поставкам нефти в Словакию и, следовательно, бесперебойной работе нашего нефтеперерабатывающего завода", - приводятся в сообщении слова вице-премьера и министра экономики Денисы Саковой. "Нам удалось добиться дополнительных 120 дней, что означает не только большую уверенность в поставках нефти, но и необходимое время для дальнейшей диверсификации источников поставок", - добавил она.

Первоначальное исключение было предоставлено США в октябре 2025 года сроком на один год. Его действие должно было завершиться 21 ноября.

Министерство экономики Словакии отмечает, что продление исключения не меняет долгосрочную цель страны по снижению зависимости от одного поставщика нефти и диверсификации импорта за счет альтернативных источников. Ведомство намерено продолжить соответствующие переговоры с международными партнерами.